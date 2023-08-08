В Сыктывкаре 8-летний велосипедист попал под колеса «Нивы»

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 7 августа, в Сыктывкаре «Нива» сбила восьмилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.40 в микрорайоне Емваль. 34-летний мужчина ехал за рулем «Нивы» по улице Центральной в стороны улицы 5-я линия. Напротив дома №30 легковушка сбила велосипедиста.

В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок. Он получил автотравму, а также ушибы и ссадины. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Водителя «Нивы» 11 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, три из них за последний год. Он получил права в 2000 году.

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