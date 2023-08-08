В Сыктывкаре изменят три автобусных маршрута 12 августа

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В День Эжвы, который отметят в субботу, 12 августа, в Сыктывкаре временно изменят три автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В субботу будет перекрыта улица Мира. Ограничения будут действовать на участке от дома №8/2 до дома №28. Дорогу перекроют по всей ширине с восьми утра. Планируется, что ограничения на этом участке снимут в 22.30.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

Маршрут №12

- остановки в обратном направлении: "ул. Весенняя" — "3-й микрорайон" — "2-й микрорайон" — "1-й микрорайон" — "Фабрика Союз" — "Школа" — "СЛТ" — "АЗС" — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлении:

"Комарова", "ДКБ", "Военкомат", "ГИБДД".

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

"Фабрика Союз", "Школа", "СЛТ", "АЗС".

Маршрут №54 (с 08.00 до 17.00)

- остановки в обратном направлении: "5-й микрорайон" — "Больничный комплекс" — "2-й микрорайон" — "Дворец спорта" — "Комарова" — "Фабрика Союз" — "Школа" — "СЛТ" — "ГИБДД" — "СЛТ" — далее по маршруту..

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:

"ДКБ", "Военкомат".

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

"Комарова", "Фабрика союз", "Школа", "СЛТ", "ГИБДД".

Маршрут №54 (с 18.30 до 22.30)

- остановки в обратном направлении: "5-й микрорайон", "Больничный комплекс" — ул. Маяковского — правый поворот на пр. Бумажников — "2-й микрорайон" — "Фабрика Союз" — "Школа" — "СЛТ" — "ГИБДД" — "СЛТ" — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:

"2-й микрорайон", "Дворец спорта", "ДКБ", "Военкомат".

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

"2-й микрорайон" (по ул. Бумажников), "Фабрика Союз", "Школа", "СЛТ", "ГИБДД".

Маршрут № 21 (кольцевой)

- остановки: "ул. Весенняя" — "3-й микрорайон" — "2-й микрорайон" — "1-й микрорайон" — "Фабрика Союз" — "Школа" — "СЛТ" — "ГИБДД" — "СЛТ" — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:

"Комарова", "ДКБ", "Военкомат".

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