В Коми 45-летняя женщина бросала в своего знакомого стеклянные банки с балкона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте осудили 45-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в причинении легкого вреда здоровью своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Весной этого года женщина ругалась с мужчиной, стоя на балконе. Ухтинец оскорблял владелицу квартиры и порывался забраться на балкон для дальнейших разбирательств. Тогда женщина стала бросать в знакомого пустые стеклянные банки, одна из которых угодила в лоб мужчины.

В результате потерпевшему причинена ушибленная рана лобной области с кровоподтёком, квалифицированная, как причинившая легкий вред здоровью.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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