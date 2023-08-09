В Сыктывкаре неизвестные разбили стеклянный остановочный комплекс

МКП "Дорожное хозяйство" || Сыктывкар

В Сыктывкаре злоумышленники разбили стеклянные стенки остановочного комплекса. По информации столичного Дорожного хозяйства, ЧП произошло на остановке «Пассажирское АТП».

В ведомстве уточнили, что подобные комплексы появились в начале сентября 2022 года. Всего их семь. С момента установкм нападению они подвергались дважды. Первый был разбит еще в ноябре прошлого года, простояв чуть больше месяца.

- Дороги для людей" - так звучит один из лозунгов проекта. А как интересно звучит девиз тех, кто позволяет себе подобное..... "Спасибо, но нет”, - возмущаются представители ведомства.

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