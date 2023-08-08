Назвали данные карт: двое сыктывкарцев лишились 3 млн рублей из-за мошенников

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 56-летнего и 60-летнего жителей Сыктывкара около 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Обоим сыктывкарцам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что счета мужчин пришлось заблокировать, поскольку некие злоумышленники пытались обналичить имеющиеся там накопления. Далее собеседник предложил помочь решить проблемы. Он попросил назвать данные карт, а также приходящие на их телефоны пароли. После этого с карт жителей Коми пропало в общей сложности около 3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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