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НовостиПроисшествия8 августа 2023 13:08

Назвали данные карт: двое сыктывкарцев лишились 3 млн рублей из-за мошенников

Мошенники украли у двух сыктывкарцев около 3 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 56-летнего и 60-летнего жителей Сыктывкара около 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Обоим сыктывкарцам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что счета мужчин пришлось заблокировать, поскольку некие злоумышленники пытались обналичить имеющиеся там накопления. Далее собеседник предложил помочь решить проблемы. Он попросил назвать данные карт, а также приходящие на их телефоны пароли. После этого с карт жителей Коми пропало в общей сложности около 3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

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