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НовостиПроисшествия9 августа 2023 5:45

В Коми 42-летнего мужчину осудили за попытку купить наркотики при помощи телефона

Житель Ухты в суде лишился телефона для поисков наркотиков
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде признали виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков 42-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По предоставленным данным, 30 марта 2023 года фигурант уголовного дела отправился в садоводческое товарищество «Синеглазка», чтобы найти при помощи координат тайник с наркотиками.

Во время поисков его заметили сотрудники полиции. В тайнике обнаружили 1,9 грамма запрещенных веществ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей и конфискации телефона Iphone 13, который осужденный использовал для поисков места закладки.

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