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НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:15

Жительница Коми в пьяном состоянии забила до смерти своего знакомого

В Воркуте 50-летняя пьяная женщина избила до смерти своего собутыльника
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летней местной жительницы. По данным Следственного комитета региона, ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть мужчины.

В ведомстве сообщили, что преступление произошло в апреле 2023 года в Воркуте. В тот момент фигурантка уголовного дела и потерпевший находились в квартире на Привокзальной улице.

Женщина была пьяна, когда на почве личной неприязни множество раз ударила руками и ногами по разным частям тела потерпевшего. Мужчина в итоге скончался от массивной кровопотери. В настоящий момент дело утверждено и направлено в суд для рассмотрения.

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