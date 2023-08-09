После ссоры в баре в Сыктывкаре супружеская пара избила посетителя

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В одном из баров Сыктывкара супружеская пара избила посетителя 2001 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Сотрудники ведомства получили тревожный сигнал и прибыли на улицу Куратова. На крыльце бара они обнаружили пострадавшего молодого человека. Выяснилось, что между тремя посетителями возник конфликт. Они вышли на улицу, и началась драка. Супружеская пара избила молодого человека. Росгвардейцы оказали пострадавшему помощь до приезда скорой помощи. Молодого человека увезли в больницу с множественными гематомами головы. Сотрудники Росгвардии задержали женщину 1989 и мужчину 1995 года рождения.

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