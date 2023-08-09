В Коми «Газель» сбила 41-летнюю женщину: пострадавшая попала в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 8 августа, под Ухтой «Газель» задним ходом сбила 41-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Аварии произошла в 13.10 в поселке Шудаяг. 50-летний мужчина находился за рулем ГАЗ-2705. Машина ехала задним ходом по улице Шахтинской. При этом водитель не убедился в безопасности маневра. «Газель» сбила пешехода, которая находилась сзади.

В результате ДТП пострадала женщина. Она получила рваную рану и перелом правой голени. Пострадавшую увезли в больницу.

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