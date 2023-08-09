В Коми 478 семей получили компенсацию на покупку пожарных извещателей

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В Коми возместят расходы на покупку пожарного извещателя. Льгота предоставляется многодетным семьям республики. Об этом напоминает региональный Минтруд.

По информации ведомства, такой возможность уже воспользовались 478 семей. На эти целы из республиканского бюджета было выделено 296 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что за предоставлением компенсации можно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или в любой МФЦ «Мои Документы» на территории нашей республики. Сделать это семьям необходимо до 15 декабря 2023 года.

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