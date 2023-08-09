Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 8:19

В Коми 478 семей получили компенсацию на покупку пожарных извещателей

В Коми многодетным семьям компенсируют затраты на покупку пожарных извещателей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коми возместят расходы на покупку пожарного извещателя. Льгота предоставляется многодетным семьям республики. Об этом напоминает региональный Минтруд.

По информации ведомства, такой возможность уже воспользовались 478 семей. На эти целы из республиканского бюджета было выделено 296 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что за предоставлением компенсации можно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или в любой МФЦ «Мои Документы» на территории нашей республики. Сделать это семьям необходимо до 15 декабря 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми возводят 40 домов для переселения семей из аварийного жилья (подробности)