Возлюбленный «попал в плен»: сыктывкарка потеряла крупную сумму денег

Фото: Pixabay.

Сыктывкарка потеряла крупную сумму денег, пытаясь «выкупить возлюбленного из плена». Об этом сообщил начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием современных технологий, Андрей Кокшаров в ходе прямой линии в общественной приемной главы Коми.

За три месяца доверчивая женщина перевела около 1,3 млн рублей. Почуяв неладное, сыктывкарка обратилась в полицию

«Случается так, что женщины по личным причинам заводят романы с якобы гражданами России, которые находятся за рубежом. Когда происходила ситуация в Сирии, мошенник, представившись офицером ВС РФ, ввел доверчивую сыктывкарку в заблуждение, рассказывая что попал в плен, и только она может ему помочь и выкупить его из плена», - рассказал Андрей Кокшаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропал без вести 35-летний Станислав Юрлов (подробнее)