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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:20

Возлюбленный «попал в плен»: сыктывкарка потеряла крупную сумму денег

Жительница Сыктывкара потеряла 1,3 млн рублей из-за «возлюбленного в плену»
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Сыктывкарка потеряла крупную сумму денег, пытаясь «выкупить возлюбленного из плена». Об этом сообщил начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием современных технологий, Андрей Кокшаров в ходе прямой линии в общественной приемной главы Коми.

За три месяца доверчивая женщина перевела около 1,3 млн рублей. Почуяв неладное, сыктывкарка обратилась в полицию

«Случается так, что женщины по личным причинам заводят романы с якобы гражданами России, которые находятся за рубежом. Когда происходила ситуация в Сирии, мошенник, представившись офицером ВС РФ, ввел доверчивую сыктывкарку в заблуждение, рассказывая что попал в плен, и только она может ему помочь и выкупить его из плена», - рассказал Андрей Кокшаров.

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