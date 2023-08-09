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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:36

В Сыктывкаре на 30% увеличилось количество аварий с детьми

Количество ДТП с детьми в Сыктывкаре выросло на треть в 2023 году
Источник:kp.ru
Фото: Сергей Гапон

Фото: Сергей Гапон

За год в Сыктывкаре на 30% увеличилось количество аварий с участием детей. Об этом сообщил начальник городского отдела ГИБДД Дмитрий Моторин.

По его словам, за семь месяцев 2022 года в столице Коми произошло 25 аварий с детьми. За аналогичный период 2023 года количество таких случаев зафиксировали на 30% больше. Дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров, велосипедистов, пешеходов и водителей самокатов. Власти планируют выяснить, чем вызван такой рост аварий с участием несовершеннолетних.

Всего за семь месяцев 2023 года в Сыктывкаре произошли 188 ДТП, где пострадали люди. С начала года погибли три человека.

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