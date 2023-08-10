В трех районах Коми ожидают чрезвычайную пожароопасность

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На территории трех районов Коми пообещали чрезвычайный V класс пожароопасности. В настоящий момент известно, что прогноз актуален на период с 10 по 12 августа. Сложная ситуация сложится в Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах и Усинске.

Также непростое положение ожидается в двух районах, где пообещали IV класс пожароопасности – в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

В 13 районах пообещали III класс пожароопасности. Речь идет об Ухте, Печоре, Сосногорске, Выктыле, Ижемском, Койгородском, Княжпоготском, Корткеросском, Прилузском, Сысольском, Удороском, Троицко-Печорском и Усть-Вымском района. Также в Инте спрогнозировали II класс.

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