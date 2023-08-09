В Сыктывкаре без вести пропал 23-летний Юрий Горшков

Фото поискового отряда «Лиза Алерт» в Коми

В Сыктывкаре начались поиски без вести пропавшего 23-летнего Юрия Горшкова. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтёры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

В ориентировке, распространяемой добровольцами, говорится, что сыктывкарец пропал 28 июля. Он ушел из дома и не вернулся. С тех пор судьба молодого человека остается неизвестной.

Его приметы: рост 170 см, нормального телосложения, голубые глаза и светло-русые волосы.

В день пропажи был в черной кофте, синих штанах с желтыми лампасами, черных кроссовках.

Просьба любую информацию о пропавшем сообщать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 02.

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