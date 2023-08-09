Пообещали компенсацию за лекарства: в Коми женщина отдала мошенникам 135 тысяч рублей

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В Вуктыле 78-летняя местная жительница перевела мошенникам 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерке позвонил неизвестный и пообещал компенсацию за некачественные лекарства. Однако для получения выплаты женщину попросили оплатить транспортные расходы и страховку. Жительницу Коми убеждали это сделать целую неделю. Она перевела 135 тысяч рублей, но компенсацию так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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