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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:38

Пообещали компенсацию за лекарства: в Коми женщина отдала мошенникам 135 тысяч рублей

Жительница Коми перевела мошенникам 135 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вуктыле 78-летняя местная жительница перевела мошенникам 135 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерке позвонил неизвестный и пообещал компенсацию за некачественные лекарства. Однако для получения выплаты женщину попросили оплатить транспортные расходы и страховку. Жительницу Коми убеждали это сделать целую неделю. Она перевела 135 тысяч рублей, но компенсацию так и не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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