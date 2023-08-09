В Коми обнаружили опасные для жизни детей площадки

Фото: архив "КП"

В Сосногорске найдены опасные детские площадки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По информации ведомства, в городе в ходе проверки обнаружены бесхозные игровые пространства со сломанными детскими конструкциями. Оборудование уже не подлежит ремонту и должно быть демонтировано. Однако опасность представляли не только заброшенные площадки.

- В ходе проверки обследованы детские образовательные учреждения района, где также выявлено не отвечающее требованиям безопасности оборудование. Руководителям учреждений внесены представления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пообещали компенсацию за лекарства: в Коми женщина отдала мошенникам 135 тысяч рублей (подробности)