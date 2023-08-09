Антон Хозяинов стал руководителем отделения Социального фонда Коми

Фото: пресс-служба СФР по Коми

В Коми отделение СФР возглавил Антон Хозяинов. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда. Указ о назначении подписал 27 июля председатель федерального фонда Сергей Чирков.

Антон Хозяинов закончил Петербургскую лесотехническую академию имени С.М.Кирова по специальности «менеджмент». С 2009 года он работает в фонде. С августа 2017 года по декабрь 2022 года работал в должности заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда.

Помимо основной работы Хозяинов занимается общественной деятельностью.

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