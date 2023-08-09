Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 14:00

Антон Хозяинов стал руководителем отделения Социального фонда Коми

Отделение Социального фонда России по Республике Коми возглавил Антон Хозяинов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба СФР по Коми

Фото: пресс-служба СФР по Коми

В Коми отделение СФР возглавил Антон Хозяинов. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда. Указ о назначении подписал 27 июля председатель федерального фонда Сергей Чирков.

Антон Хозяинов закончил Петербургскую лесотехническую академию имени С.М.Кирова по специальности «менеджмент». С 2009 года он работает в фонде. С августа 2017 года по декабрь 2022 года работал в должности заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда.

Помимо основной работы Хозяинов занимается общественной деятельностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми снят карантин по птичьему гриппу (подробности)