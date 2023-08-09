Хотела заработать на ставках: пенсионерка из Коми отдала мошенникам собственные 1,4 млн рублей

Фото: архив "КП"

Жительница Воркуты попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Как рассказали в пресс-службе МВД, пенсионерка хотела найти источник пассивного дохода и наткнулась на объявление о биржевых играх. Оставив заявку, она начала общаться с незнакомцем, который представил сотрудником компании, который должен был помочь женщине начать зарабатывать на ставках.

Воркутинка завела электронный кошелек и стала слушать советы лжеброкера. В течение двух месяцев она вносила платежи, сумма которых составила порядка 1,6 млн рублей, из которых 1,4 млн – личные накопления. По прошествии времени пенсионерка захотела вывести заработанное, но не смогла, а её "консультант" больше на связь не выходил.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

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