Бил ножом по голове и телу: в Коми 21-летний парень напал на молодую воркутинку, с которой познакомился в Сети

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воркуте осудили 21-летнего жителя Саратовской области, который напал на молодую воркутинку, с которой он познакомился в интернете. Молодой человек приехал в Заполярье и выследил девушку.

Как сообщает СУ СКР по Коми, парень намеревался выяснить отношения со своей интернет-знакомой. Он дождался ее у подъезда и стал угрожать убить девушку. Молодой человек в порыве ярости достал нож и стал бить им по голове и телу несчастной. Трагедию сумели предотвратить прохожие.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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