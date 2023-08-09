В Коми мужчину судили за мошенничество с 51 розой

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В Ухте 31-летнего местного жителя признали виновным в мошенничестве на 3600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В сентябре прошлого года фигурант зашел в цветочный магазин. Он пожаловался продавцу на то, что поссорился с подругой. Тот посоветовал ему подарить девушке букет из 51 розы. Фигурант согласился, но заявил, что в телефоне села батарея, а потому перевести деньги он не может. Мужчина пообещал сделать это в течение дня, хотя в его планы ничего подобного не входило. Сумма ущерба составила 3600 рублей.

Ухтиница приговорили к 336 часам обязательных работ. Кроме того, мужчина должен возместить ущерб.

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