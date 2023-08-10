Житель Коми получил полгода тюрьмы за хранение пулемета 1942 года

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В Сосногорском районе местного жителя осудили за незаконное хранение оружия 1942 года выпуска, сообщили в пресс-службе судов. В отношении мужчины из поселка Вис возбудили ранее уголовное дело.
По предоставленным данным, фигурант уголловного дела в период с 2018 по 2023 год без разрещающего документа хранил пистолет-пулемет образца 1941 года конструкции Шпагина 1942 года выпуска. Оружие выявили во время обыска в его доме.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с испытательным сроком на год.
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