Работу по углублению дна в реке возле Визинги начнут после 15 сентября

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйьа сообщил, что после 15 сентября планируется начать работы по очищению и углублению дна реки в селе Визинга Сысольского района. В селе несколько лет во время половодья топило подсобные хозяйства и жилые дома. Планируется расчистить около двух километров русла реки.

Подрядчика уже опредили по итогам конкурса, сейчас готовят разрешительную документацию. Работы планируют завершить до 2025 года.

По словам Уйбы, подобные работы уже провели на реке Печора от поселка Щельяюр до Нарьян-Мара. Сейчас дно углубляют на участке от Печоры до Усть-Уса. До конца 2023 года запланированы работа на реке от села Усть-Уса до Нарьян-Мара.

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