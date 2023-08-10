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НовостиОбщество10 августа 2023 6:15

До конца приемной кампании в техникумы Коми осталась неделя

Минобразование Коми сообщило о подходе к концу приемной кампании в техникумы
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В минобразования и науки Коми сообщили, что в республике до конца приемной кампании в техникумы для выпускников девятых классов осталась неделя.

Всего, по данным министерства, в регионе прием осуществляют 23 организации и филиалы. Всего на обучение по программам среднего профессионального образования выделили 5 090 бюджетных мест.

Прием заявлений будет проводиться до 15 августа, при наличии свободных мест его продлят до 25 ноября.

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