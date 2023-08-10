До конца приемной кампании в техникумы Коми осталась неделя

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В минобразования и науки Коми сообщили, что в республике до конца приемной кампании в техникумы для выпускников девятых классов осталась неделя.
Всего, по данным министерства, в регионе прием осуществляют 23 организации и филиалы. Всего на обучение по программам среднего профессионального образования выделили 5 090 бюджетных мест.
Прием заявлений будет проводиться до 15 августа, при наличии свободных мест его продлят до 25 ноября.
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