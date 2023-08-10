В Коми более двух тысяч человек получат доплату к пенсии

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В Коми 2 449 человек получили доплаты к пенсии. Речь идет о тех пенсионерах, которые работали в сфере сельского хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе СФР республики.

- Правом на нее обладают неработающие пенсионеры, которые проживают в сельской местности и имеют стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, - объяснили в Соцфонде.

Уточняется, что доплата к пенсии составит 25%. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тысяч рублей, заключили в СФР.

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