В Коми Skoda попала в ДТП: пострадали трое взрослых и 11-летняя девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 9 августа, в Княжпогостском районе Skoda Fabia съехала в кювет, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 14.50. 58-летний мужчина ехал за рулем Skoda по автодороге Сыктывкар – Ухта. На 351-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель получил ушиб грудной клетки, а 58-летний пассажир – ссадины колена. Обоим мужчинам госпитализация не потребовалась. У 11-летней девочки, которая находилась в салоне, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребенка увезли в больницу. 56-летнюю пассажирку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой шейного отдела позвоночника и ушибом грудной клетки. В ГИБДД подчеркнули, что все пострадавшие были пристегнуты.

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