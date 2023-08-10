Экс-глава Воркуты стал почетным гражданином Коми посмертно

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В 2023 году почетными гражданами Коми стали экс-руководитель администрации Воркуты Игорь Шпектор и ветеран строительной отрасли Герман Николаев. Соответствующий указ подписал глава Коми Владимир Уйба.

Высшее почетное звание республики было присвоено этим людям за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию региона. Почетным гражданином стал государственный деятель и ветеран строительной отрасли Герман Николаев. Кроме того, аналогичное звание посмертно получил политический и общественный деятель, а также экс-глава Воркуты Игорь Шпектор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Коми вручил 88-летнему жителю знак Почетного гражданина республики (подробности)