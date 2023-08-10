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НовостиОбщество10 августа 2023 8:45

Экс-глава Воркуты стал почетным гражданином Коми посмертно

Кроме того, аналогичное звание получил заслуженный строитель
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В 2023 году почетными гражданами Коми стали экс-руководитель администрации Воркуты Игорь Шпектор и ветеран строительной отрасли Герман Николаев. Соответствующий указ подписал глава Коми Владимир Уйба.

Высшее почетное звание республики было присвоено этим людям за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию региона. Почетным гражданином стал государственный деятель и ветеран строительной отрасли Герман Николаев. Кроме того, аналогичное звание посмертно получил политический и общественный деятель, а также экс-глава Воркуты Игорь Шпектор.

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