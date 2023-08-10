Стала известна причина пожара на УРМЗ, в котором пострадал один человек

Магомед Османов прокомментировал происшествие на железной дороге. Фото: со страницы мэра Ухты

Причиной крупного пожара на Железнодорожной улице в Ухте стало нарушение регламента работ. Об этом заявил мэр города Магомед Османов. По его словам, он лично выехал на место ЧП и убедился, что причин для паники нет. Ситуация с пожаром на УГМЗ находится на личном контроле главы Коми Владимира Уйбы.

- Предварительная причина - нарушение регламента при проведении работ, загорелся грузовой автомобиль и железнодорожные цистерны в промзоне на улице Железнодорожная, - рассказал Османов.

Огонь пожарные ликвидировали ранним утром. Известно об одном пострадавшем. Им оказался 48-летний мужчина, который получил 35 процентов ожога тела. За его жизнь борются врачи городской больницы. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он в Коми учился»: участник СВО из Кабардино-Балкарии утонул на Вычегде, спасая девушку (подробности)