В Коми 55-летний мужчина истязал свою сожительницу

В Сысольском районе мужчина осужден за систематические истязания своей сожительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сысольском районе Коми осудили 55-летнего мужчину, обвиняемого в истязании своей сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, сельчанин в феврале этого года выпивал дома в Чукаибе. Будучи нетрезвым, он стал избивать женщину. Мучения несчастной продолжались несколько дней. Все это время он физически и нравственно унижал свою сожительницу.

- Вину в содеянном мужчина в судебном заседании признал. Суд с учетом ранее вынесенного по другому уголовному делу приговора в отношении сельского жителя назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда, - рассказали в прокуратуре Коми.

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