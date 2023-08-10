Ушел купаться пьяным и не вернулся: в Коми нашли мертвым пропавшего мужчину

Поиски продолжались с 6 по 9 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сосногорском районе нашли мертвым пропавшего мужчину, который ушел купаться в водоеме и не вернулся.

Двое мужчин и столько же женщин отдыхали на берегу водоема в поселке Ираель. Компания отмечала День железнодорожника. Нетрезвый мужчина 1971 года рождения ушел купаться и не вернулся. На место отправились спасатели. Они обследовали водоем глубиной три метра. Поиски продолжались 6 по 9 августа на водоеме работали спасатели. В итоге мужчину нашли мертвым, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он в Коми учился»: участник СВО из Кабардино-Балкарии утонул на Вычегде, спасая девушку (подробности)