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НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:22

Ушел купаться пьяным и не вернулся: в Коми нашли мертвым пропавшего мужчину

В Коми нашли тело утонувшего мужчины
Источник:kp.ru
Поиски продолжались с 6 по 9 августа

Поиски продолжались с 6 по 9 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сосногорском районе нашли мертвым пропавшего мужчину, который ушел купаться в водоеме и не вернулся.

Двое мужчин и столько же женщин отдыхали на берегу водоема в поселке Ираель. Компания отмечала День железнодорожника. Нетрезвый мужчина 1971 года рождения ушел купаться и не вернулся. На место отправились спасатели. Они обследовали водоем глубиной три метра. Поиски продолжались 6 по 9 августа на водоеме работали спасатели. В итоге мужчину нашли мертвым, передает «Комиинформ».

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