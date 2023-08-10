В Сыктывкаре по вину 18-летней девушка произошла авария между двумя иномарками

Дву иномарки столкнулись на Интернациональной улице в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 9 августа в аварии между двумя иномарками пострадали два человека. По предоставленным данным, столкновение произошло на Интернациональной улице.

В настоящий момент известно, что ДТП зарегистрировано в вечернее время, около 21:50. 18-летняя девушка за рулем автомобиля Kia выезжала с прилегающей территории, не уступила дорогу и столкнулась с Nissan Qashqai.

В результате случившегося пострадал 34-летний водитель Nissan и его пассажир. Пострадавших осмотрели на месте ЧП и отпустили.

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