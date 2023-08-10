В Коми работника насмерть затянуло в пресс-подборщик

Несчастный случай на производстве пытались скрыть. Фото: архив "КП"

В Коми трагически оборвалась жизнь работника, которого засосало в пресс-подборщик. Мужчина погиб 15 июля, однако факт несчастного случая пытались скрыть. Об этом сообщили в республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, мужчина работал на индивидуального предпринимателя. Погибший работал с пресс-подборщиком Sipma PS 1210, но в какой-то момент его затянуло в аппарат и он получил травмы несовместимые с жизнью.

- Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством, подлежащий учету и регистрации у ИП Нефедовой, - заявили в надзорном органе.

По результатам расследования комиссией разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая с работником.

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