Упавшая в траншею жительница Сыктывкара умерла в больнице

Пострадавшую доставали медики и спасатели, ее госпитализировали в Эжвинскую горбольницу. Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре умерла упавшая 24 июля в траншею пенсионерка. 84-летняя женщина провалилась в яму с трубами и потеряла сознание. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу Эжвы, где она скончалась спустя две недели после несчастного случая, 7 августа.

Как сообщает региональный минздрав, все это время женщина была подключена к аппарату ИВЛ.

По факту произошедшего МВД Коми начало проверку.

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