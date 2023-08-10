В министерстве труда Коми произошла крупная кадровая перестановка

Первым замминистра труда Коми стала Татьяна Майкова

В минтруде Коми состоялась кадровая перестановка. Информация об этом уже появилась на сайте ведомства 10 августа. По предоставленным данным, новое назначение получила Татьяна Майкова. Соответствующий приказ уже подписан главой республики Владимиром Уйбой.

Татьяна Майкова стала первым замминистра труда Коми. Ранее она была начальником информационно-аналитического управления. Сейчас она уже приступила к своим обязанностям.

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