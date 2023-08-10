В Усинске во время покраски опоры от удара током скончался местный житель

В Усинске мужчина скончался на работе от удара током

В Усинске произошед несчастный случай с работником компании ООО «Стройиндустрия». Об этом сообщили в Гострудинспекции Коми. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано 7 августа 2023 года.

По предоставленным данным, пострадавшего ударило током во время выполнения работ по покраске опор. Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются. Гострудинспекция намерена выяснить все детали.

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