«Пронзила наши сердца»: неожиданно скончалась молодая жительница Коми

В Усинске скоропостижно скончалась молодая женщина

Жители Усинска принесли трагическую новость о смерти 32-летней Татьяна Новиковой (Семяшкиной). По предоставленным данным, она скончалась 8 августа. О причинах смерти ее близкие предпочли не упоминать.

- Печальная новость пронзила наши сердца. 8 августа 2023 года, ушла из жизни Новикова (Семяшкина) Татьяна, в этом месяце ей бы исполнилось 32 года, - сообщили ее родные.

О Татьяне скорбит теперь весь город, отмечая, что она очень рано ушла. У нее осталась семья.

- Скорбим и помним вместе со всеми. Это очень печально, что из жизни уходят самые дорогие нам люди. Еще жить и жить, - приносят соболезнования в окружении девушки.

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