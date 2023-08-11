Воспитанник дома-интерната в Нижнем Одесе убил своего соседа ножом

Мужчина из дома-интерната совершил убил в Коми соседа ножом

В Нижнем Одесе арестовали по подозрению в убийстве жителя дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, 2 августа 2023 года 71-летний фигурант уголовного дела находился в жилой комнате интерната во время ссоры со своей жертвой, когда неожиданно вооружился ножом и нанес им не менее семи ударов по разным частям тела.

В результате произошедшего мужчина скончался на месте происшествия. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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