В ГИБДД сообщили о спецоперации на дорогах

В Сыктывкаре будут массово проверять водителей

В Сыктывкаре 11 августа запланировали начало массовых проверок автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

По данным ведомства, рейды организовали в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Проверки пройдут в период с 11 по 13 августа.

В Госавтоинспекции проинформировали, что сотрудники будут останавливать автотранспорт, проверять документы и оценивать каждого водителя. Особое внимание будут уделать пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.

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