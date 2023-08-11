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НовостиОбщество11 августа 2023 6:15

Суд заставил заплатить родителей подростка в Коми более 100 тысяч рублей

В Коми родителям бросившего бутылки парня пришлось заплатить более 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Суд рассмотрел дело подростка в Коми, который бросил бутылки на машину

Суд рассмотрел дело подростка в Коми, который бросил бутылки на машину

В Печоре с родителей 17-летнего парня взыскали причиненный убыток в размере 103 600 руб. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, ЧП произошло в вечернее время, когда фигурант уголовного дела выкинул с балкона квартиры две бутылки лимонада. Одна из бутылок попала в автомобиль истца, причинив повреждения.

Суд при вынесении решения отказал в возбуждении уголовного дела, но обязал родителей парня оплатить размер причиненного ущерба.

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