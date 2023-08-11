Волонтеры Коми продолжают искать 36-летнего Антона Сурнина

Поиски 36-летнего Антона Сурнина продолжаются

В Республике Коми волонтеры обновили ориентировку на пропавшего без вести 36-летнего Антона Сурнина. По предварительным данным, мужчина может находиться в Ухте или в Сыктывкаре.

Приметы: телосложение худощавое, рост 180 см, голубоглазый, лысый. В день исчезновения на нем была футболка зеленого цвета, синие джинсы, черно-белые кроссовки.

Всех обладающих какой-либо информацией просят позвонить по номерам телефонов 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 102 45 60.

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