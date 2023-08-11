Страдает психическим расстройством: в Инте мужчина ударил ножом сына и обвинил его в краже

В Инте мужчина ударил ножом сына и обвинил его в краже

54-летний житель Инты предстанет перед судом за покушение на убийство и ложный донос. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РК, следователи уже завершили расследование уголовного дела.

В апреле текущего года из-за личной неприязни мужчина схватил нож и ударил им 29-летнего сына. Пострадавшему удалось вырвать из его рук нож, благодаря чему противоправное деяние было пресечено.

Кроме того, в марте подсудимый написал заявление в полицию, обвинив сына в краже из его жилища. По итогам проверки данная информация не подтвердилась.

В ходе экспертизы выяснилось, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство, а противоправные действия он совершил в состоянии невменяемости. В скором времени суд вынесет вердикт.

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