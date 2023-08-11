В Усть-Куломском районе ребенок угодил пол колеса легковушки

В Усть-Куломском районе 12-летнего мальчика на велосипеде сбила «Веста»

Накануне в поселке Зимстан Усть-Куломского района водитель автомобиля Lada Vesta сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло около дома №17 по улице Коммунистической.

Юный велосипедист двигался по улице Кирова слева направо по ходу движения легковушку. В результате наезда он получил различные травмы и был госпитализирован.

Сейчас устанавливаются все детали ДТП.

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