Суд проверит законность ареста Бориса Кагарлицкого*

Верховный суд РК рассмотрит жалобу на арест публициста и социолога Бориса Кагарлицкого*, которого обвиняют в оправдании терроризма. Адвокат Сергей Ерохов заявил, что заседание назначено на понедельник, 14 августа.

Борису Кагарлицкому* предъявлено обвинение за публичное оправдание терроризма. Горсуд Сыктывкара арестовал его 26 июля.

Кагарлицкий* является главредом интернет-издания и YouTube-канала «Рабкор», преподавателем, публицистом и социологом. Минюст признал его иноагентом, а Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

*Признан иностранным агентом

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