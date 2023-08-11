В Коми заметно подорожали бананы и яблоки

С начала августа в Коми зафиксирован рост цен на ряд продуктов

Комистат опубликовал актуальные данные об изменении цен на ряд продуктов в Коми с 1 по 7 августа.

За прошедшую неделю снизились цены: на маргарин — на 2,1%, хлеб ржано-пшеничный — на 2,4%, творог — на 3,3%, крупу гречневую — на 3,9%, морковь — на 4,9%, помидоры — на 5,1%, чай черный байховый — на 5,8%, картофель — на 9,4%, свеклу — на 11,4%, лук репчатый - на 15,4%.

Выросли цены: на огурцы — на 0,7%, рыбу мороженую неразделанную, говядину, свинину, колбасы вареные — на 0,6 -1%, вермишель — на 1,5%, муку пшеничную — на 1,9%, мясо кур — на 2,4%, масло подсолнечное — на 4,2%, яблоки — на 5%, бананы - на 5,7%.

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