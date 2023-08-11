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НовостиПроисшествия11 августа 2023 7:21

Хотел построить гараж: житель Коми срубил деревьев на 33 тысячи рублей

Житель Коми срубил деревьев на 33 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба МВД по Коми

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усть-Куломском районе 43-летнего местного жителя подозревают в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Незаконную рубку обнаружил работник лесничества. Сумма ущерба превысила 33 тысячи рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что хотел построить гараж и для этого срубил деревья. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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