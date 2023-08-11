При столкновении двух автобусов в Ухте пострадали двое пенсионеров

При столкновении двух автобусов в Ухте пострадали два пенсионера

Вчера, десятого августа, в Ухте столкнулись два автобуса. ДТП произошло примерно в 12:30 на улице Октябрьской.

Как сообщили в ГИБДД по РК, виновником ДТП оказался 46-летний водитель одного из автобусов. Он не выдержал дистанцию и врезался в попутный автобус.

В результате ДТП пострадали пассажиры - 74-летняя женщина и 70-летний мужчина. Они получили различные травмы.

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