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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:48

При столкновении двух автобусов в Ухте пострадали двое пенсионеров

В Коми при столкновении автобусов получили травмы двое пенсионеров
Источник:kp.ru
При столкновении двух автобусов в Ухте пострадали два пенсионера

При столкновении двух автобусов в Ухте пострадали два пенсионера

Вчера, десятого августа, в Ухте столкнулись два автобуса. ДТП произошло примерно в 12:30 на улице Октябрьской.

Как сообщили в ГИБДД по РК, виновником ДТП оказался 46-летний водитель одного из автобусов. Он не выдержал дистанцию и врезался в попутный автобус.

В результате ДТП пострадали пассажиры - 74-летняя женщина и 70-летний мужчина. Они получили различные травмы.

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