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НовостиОбщество11 августа 2023 7:51

В Сыктывкаре начали ремонтировать важную для дачников дорогу

Работы закончат до конца месяца
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре стартовал ремонт участка трассы, ведущей от поворота на полигон ТБО до Большой объездной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогой пользуются, в частности, собственники дач Дырносского массива, Находки и Човских зорь. Протяженность участка составляет 1,5 километра. Он является одним из въездов в столицу Коми. В настоящее время подрядчик фрезерует старый слой дорожного покрытия. Перекрывать это участок не будут. Планируется, что работы закончатся до конца месяца. Дорогу приведут в порядок по нацпроекту.

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