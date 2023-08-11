В Коми опрокинулся мотоцикл: пострадал 17-летний подросток

Пострадавший попал в больницу Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 10 августа, в Усть-Цилемском районе опрокинулся мотоцикл «Иж Планета-5», в результате чего пострадал водитель 2006 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 9.30. Молодой человек ехал на мотоцикле по дороге Усть-Цильма – Синегорье – Трусово. На 30-м километре юноша не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленные раны, а также ссадины. Пострадавшего увезли в больницу. Молодой человек был без шлема. Прав у него нет. Водителя четыре раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Skoda попала в ДТП: пострадали трое взрослых и 11-летняя девочка (подробности)