«Очень переживал»: напавший с ножом на воркутинку 21-летний житель Саратова объяснил, почему решил ее убить

Житель Саратова, напавший с ножом на жительницу Воркуты, не сумел обжаловать приговор. Фото: архив "КП"

В Коми вынесли приговор 21-летнему жителю Саратова, который пытался убить свою интернет-возлюбленную из Воркуты. Он напал на 20-летнюю девушку, которая отказала ему в отношениях.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек приехал в Заполярье и стал дожидаться подругу у подъезда ее дома. Парень стал требовать, чтобы воркутинка поехала с ним в Саратов, но получил твердое «нет». Ответ не устроил молодого человека и он стал бить ножом несчастную. Довести свой преступный умысел до конца он не сумел из-за вмешательства прохожих.

— В результате нападения потерпевшей были причинены колото-резаные раны левой и правой голени, а также ушибленные раны, ссадины, кровоподтеки в области лица. Свои действия саратовец объяснил сильными нервными переживаниями и состоянием аффекта, вызванными, по его мнению, противоправным поведением жительницы заполярного города, — говорится в материалах дела.

Молодого человека приговорили к шести годам тюрьмы, но саратовца наказание не устроил и он подал жалобу, которая удовлетворена не была.

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