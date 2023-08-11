Более 1,2 тысяч жителей Коми заключили соцконтракт в 2023 году

Программа социального контракта способствует улучшению финансового положения малообеспеченных граждан. Фото: pexels.com

В Коми продолжается реализация программы социального контракта. Как рассказали в Минтруда республики, ею воспользовались с начала 2023 года более 1,2 тысяч человек с низкими доходами.

– С помощью программы социального контракта малоимущие граждане могут реализовать свой трудовой или деловой потенциал, повысить свои доходы и стать финансово независимым, – подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что из 1296 человек 393 участника использовали поддержку, чтобы открыть собственное дело и еще 99 участников, чтобы заняться развитием личного подсобного хозяйства. Еще сотням жителям Коми помогают преодолеть жизненные трудности.

Всего с начала действия программы было выделено 170 млн рублей из бюджета Коми и России.

- По вопросам заключения социального контракта малоимущие граждане республики могут обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в МФЦ «Мои документы», - заключили в министерстве.

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