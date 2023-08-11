22-летний житель Коми получил штраф в 30 тыс. рублей за употребление наркотиков

Вредная привычка довела ухтинца до скамьи подсудимых. Фото: архив "КП"

В Ухте осудили 22-летнего молодого человека, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По информации ведомства, ухтинец в интернете купил 1,9 гр мефедрона. Координаты с зарытыми наркотиками он получил в одном из мессенджеров. Прибыв на указанное место, молодой человек подобрал сверток из изоленты синего цвета, внутри которого находился наркотик. Установлено, что какое-то время парень хранил мефедрон при себе, пока не попал в поле зрения сотрудников полиции.

Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень переживал»: напавший с ножом на воркутинку 21-летний житель Саратова объяснил, почему решил ее убить (подробности)